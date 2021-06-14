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ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar!

ABD Başkanı Joe Biden: "(Erdoğan ile görüşmesi) Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum."

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:43
ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklamalar!

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili, "Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum." dedi.

Biden'ın açıklamaları şöyle;

"Muazzam proaktif gündem oldu. Başkan Erdoğan'la pozitif ve üretken bir görüşmemiz oldu. Detaylı bir konuşma yaptık birkaç mesele üzerinde.

Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmalarımızı sürdürecek ve eminim ki anlamlı bir ilerleme kaydedeceğiz ABD ve Türkiye olarak. NATO Genel Sekreterine teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir zirve yönetti. Bu tartışmaların birinde liderlik yapma şansım oldu.

Yüz yılda bir denk gelecek küresel sağlık kriziyle mücadele ediyoruz. İttifakımızı temsil eden değerler baskı altında. Rusya ve Çin ittifakımızı bozmaya çalışıyor. Kötü niyetli siber saldırılar görüyoruz. İttifakımız sağlam temellere sahip.

ABD'nin NATO Anlaşması'nın 5. maddesine bağlılığı taş gibi serttir ve sarsılamaz. NATO birlik olarak duracaktır, geçmişteki tehditleri böyle bertaraf ettik, zorlukları da böyle aşacağız. O odadaki herkes bu ittifakın önemini, açıkçası ABD'nin geri geldiğini herkes anladı.

Bükreş 9'lusu ile buluştum, NATO'nun doğu ekibiyle, 3 Baltık ülkesi ile buluştum. Onlara Başkan Putin'e ileteceğim şeyi söyledim. Rusya ile çatışma aramıyorum ama Rusya böyle devam ederse gereken cevabı veririz. Demokratik değerleri korumaktan geri durmayacağız. Ukrayna'nın egemenliğine ve topkak bütünlüğüne desteğimizi yineledik.

UkraynaRecep Tayyip Erdoğan

 
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