USD (Alış - Satış) : 8,35 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 10,16 - 10,18
 

Terör örgütüne 13 ilçede baskın!

İstanbul'da 13 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 20 adreste 14 şüpheli yakalandı.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 08:57
Terör örgütüne 13 ilçede baskın!

İstanbul'un 13 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın "Lojistik Hücresi" çökertildi. Terör örgütü DEAŞ üyelerine gıda ve barınma başta olmak üzere lojistik destek sağlayan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 14 şüpheli 20 farklı adreste yakalandı. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. İstanbul'un 13 farklı ilçesinde 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul'da faaliyetler yürüttükleri saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'ın "Lojistik Hücresi" çökertildi. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyelerinin barınma, giyecek ve gıda ihtiyaçlarını karşıladıkları ve terör örgütü DEAŞ üyelerine lojistik destek sağladıkları iddia edildi. Özel Harekat destekli operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel içerikli dokümanlar, dijital materyaller ve suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement