Roketsan'dan heyecanlandıran paylaşım

Roketsan, resmi Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.



Paylaşımda, Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filmi yer aldı.



"YARINI BEKLEYİN!"



Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadelerine yer verdi. Sürpriz paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Öte yandan, Roketsan'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Roketsan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı.