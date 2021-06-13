Melanom Cilt Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Cilt Kanseri Nedir?

Cilt Kanseri Neden Olur?



Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Cilt Kanseri Türleri Nelerdir?



Melanom Tedavisi Nasıldır?



Cilt Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?



sorusunun sorulması üzerine alanında uzman doktorlar açıklama gerçekleştirmiştir. Melanom, kötü huylu kabul edilen ben türlerinden birisidir. Erken teşhis edilmesi durumunda kişiye zarar vermezken geç teşhis edilmesi durumunda cilt kanserine dönüşerek hayati bir tehlikeye sebep olabilmektedir.Cilt kanseri riski olan kişilerinaraştırmasını gerçekleştirdiği görülmektedir. Cilt kanseri insan DNA'sında meydana gelen çeşitli değişiklikler sonucunda oluşabilmektedir. Mutasyon hücrelerin kontrolden çıkması ve cildin güneş ışığına maruz kalması cilt kanserinin en sık rastlanan nedenleri arasında yer almaktadır.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte cilt kanseri pek çok kişide görülen hastalıklar arasında yerini aldı. Cilt kanseri riskinin artması beraberindenelerdir sorusu gündeme geliyor. Alanında uzman doktorlarsorusunu maddeler halinde açıklamıştır.•Ciltte soyulma olması•Deride sızıntı meydana gelmesi•Bende kanama ve ben üzerinde anormal şişlik•Ben yüzeyinde meydana gelen değişiklikler•Ciltte hassasiyet ve ağrı yaşanması•Deride kabarıklıkarasında en yaygın görülen belirtilerdir. Bu belirtilerin yaşanması durumunda doktor kontrolünden geçmek son derece önemidir. Benler takip edilmeli ve anormal değişiklikler yaşanması durumunda cilt kanseri riski göz ardı edilmemelidir.kendi içerisinde pek çok kola ayrılmaktadır. Kimisi daha yaygınken kimisi ise daha az görülen cilt kanseri türleri arasında yer alıyor. İşte,nelerdir sorusununun cevabı!Bazal hücreli karsinom cilt kanseri türleri arasında en sık görülen cilt kanseri türüdür. İnciye benzeyen sedefimsi renge ve mum benzeri kabarıklıklara sebep olur.Yüz, kulaklar ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde meydana gelir. Sert ve kırmızı nodüllere sahiptir. Ciltte yüzeyi pullu ve kabuklu bir lezyona sebep olur.Ciltte hassasiyete, kanamaya ve sızıya sebep olur. Cilt rengi dikkate alınmaksızın tüm ciltlerde meydana gelebilir. Erkeklerde yüz ve gövdede görülürken kadınlarda baldır bölgesinde görülür. Melanoma cilt kanseri türü el ayası ve ayak tabanı gibi farklı bölgelerde de oluşabilmektedir.Cilt kanseri türleri arasında en az görülen türdür. Cildin kan damarlarında ortaya çıkar ve ciltte kırmızı ve mor renkli yamalar meydana getirir.Cilt üzerinde, cildi altında ve saç diplerinde görülebilir. Baş, boyun ve gövdede çok sık rastlanılan Merkel hücreli karsinom erkeklerde daha yüksek oranda meydana gelmektedir.Yağ bezi karsinomu cilt kanseri türleri arasında nadir görülen türlerdendir. Ciltteki yağ bezlerinden köken alır ve çoğunlukla ağrısız ve sert bir nodül şeklindedir.Melanom kanseri belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından pek çok kişisorusunun cevabını arıyor. Belirli bir bölgede çıkan bende melanom olup olmadığı incelenmektedir. İncelemenin ardından patoloji raporu melanom olduğunu gösteriyorsa bölgeye cerrahi işlem uygulanmaktadır. Ancak cerrahi işlem gerçekleştirilirkensürecini hızlandırmak adına bölgede belirli bir miktar sağlam doku bırakılmaktadır.erken teşhis sağlandığı sürece olukça kısa zamanda geçekleştirilebilmektedir.Melanom kanseri, insan vücudunda deri yüzeyinde belirtilerini gösterir. Bu sebeple cildin sıklıkla kontrol edilmesi melanom riskinin azalmasını sağlar.için oldukça önemli olan bu kontrol adımı mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunun dışındaarasında pek çok yol yer almaktadır.•Tüm vücudun iyi bir şekilde gözlemlenmesi•Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması•Solaryum ışınlarına maruz kalmamak•Sigara tüketimini bırakmak•Alkol tüketimi gerçekleştirmemekarasında en etkili olanlardır. Alanında uzman doktorlar bu maddelere dikkat ederek melanom riskinin en aza indirgenebileceğini belirtmiştir.Ciltte herhangi birgörülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhisaçısından oldukça önemlidir.