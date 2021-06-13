Melanom Cilt Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Cilt Kanseri Nedir?Cilt kanseri nedir?
sorusunun sorulması üzerine alanında uzman doktorlar açıklama gerçekleştirmiştir. Melanom, kötü huylu kabul edilen ben türlerinden birisidir. Erken teşhis edilmesi durumunda kişiye zarar vermezken geç teşhis edilmesi durumunda cilt kanserine dönüşerek hayati bir tehlikeye sebep olabilmektedir.
Cilt Kanseri Neden Olur?
Cilt kanseri riski olan kişilerin cilt kanseri neden olur?
araştırmasını gerçekleştirdiği görülmektedir. Cilt kanseri insan DNA'sında meydana gelen çeşitli değişiklikler sonucunda oluşabilmektedir. Mutasyon hücrelerin kontrolden çıkması ve cildin güneş ışığına maruz kalması cilt kanserinin en sık rastlanan nedenleri arasında yer almaktadır.
Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte cilt kanseri pek çok kişide görülen hastalıklar arasında yerini aldı. Cilt kanseri riskinin artması beraberinde cilt kanseri belirtileri
nelerdir sorusu gündeme geliyor. Alanında uzman doktorlar cilt kanseri belirtileri nelerdir
sorusunu maddeler halinde açıklamıştır.
•Ciltte soyulma olması
•Deride sızıntı meydana gelmesi
•Bende kanama ve ben üzerinde anormal şişlik
•Ben yüzeyinde meydana gelen değişiklikler
•Ciltte hassasiyet ve ağrı yaşanması
•Deride kabarıklıkCilt kanseri belirtileri
arasında en yaygın görülen belirtilerdir. Bu belirtilerin yaşanması durumunda doktor kontrolünden geçmek son derece önemidir. Benler takip edilmeli ve anormal değişiklikler yaşanması durumunda cilt kanseri riski göz ardı edilmemelidir.
Cilt Kanseri Türleri Nelerdir?Cilt kanseri türleri
kendi içerisinde pek çok kola ayrılmaktadır. Kimisi daha yaygınken kimisi ise daha az görülen cilt kanseri türleri arasında yer alıyor. İşte, cilt kanseri türleri
nelerdir sorusununun cevabı!•Bazal hücreli karsinom
Bazal hücreli karsinom cilt kanseri türleri arasında en sık görülen cilt kanseri türüdür. İnciye benzeyen sedefimsi renge ve mum benzeri kabarıklıklara sebep olur.•Skuamöz hücreli karsinom
Yüz, kulaklar ve vücudun güneşe maruz kalan bölgelerinde meydana gelir. Sert ve kırmızı nodüllere sahiptir. Ciltte yüzeyi pullu ve kabuklu bir lezyona sebep olur.
•Melanoma
Ciltte hassasiyete, kanamaya ve sızıya sebep olur. Cilt rengi dikkate alınmaksızın tüm ciltlerde meydana gelebilir. Erkeklerde yüz ve gövdede görülürken kadınlarda baldır bölgesinde görülür. Melanoma cilt kanseri türü el ayası ve ayak tabanı gibi farklı bölgelerde de oluşabilmektedir.•Kaposi sarkomu
Cilt kanseri türleri arasında en az görülen türdür. Cildin kan damarlarında ortaya çıkar ve ciltte kırmızı ve mor renkli yamalar meydana getirir.•Merkel hücreli karsinom
Cilt üzerinde, cildi altında ve saç diplerinde görülebilir. Baş, boyun ve gövdede çok sık rastlanılan Merkel hücreli karsinom erkeklerde daha yüksek oranda meydana gelmektedir.
•Yağ bezi karsinomu
Yağ bezi karsinomu cilt kanseri türleri arasında nadir görülen türlerdendir. Ciltteki yağ bezlerinden köken alır ve çoğunlukla ağrısız ve sert bir nodül şeklindedir.
Melanom Tedavisi Nasıldır?
Melanom kanseri belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından pek çok kişi melanom tedavisi nasıldır?
sorusunun cevabını arıyor. Belirli bir bölgede çıkan bende melanom olup olmadığı incelenmektedir. İncelemenin ardından patoloji raporu melanom olduğunu gösteriyorsa bölgeye cerrahi işlem uygulanmaktadır. Ancak cerrahi işlem gerçekleştirilirken melanom tedavisi
sürecini hızlandırmak adına bölgede belirli bir miktar sağlam doku bırakılmaktadır. Melanom tedavisi
erken teşhis sağlandığı sürece olukça kısa zamanda geçekleştirilebilmektedir.
Cilt Kanserinden Korunma Yolları Nelerdir?
Melanom kanseri, insan vücudunda deri yüzeyinde belirtilerini gösterir. Bu sebeple cildin sıklıkla kontrol edilmesi melanom riskinin azalmasını sağlar. Melanom teşhisi
için oldukça önemli olan bu kontrol adımı mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında cilt kanserinden korunma yolları
arasında pek çok yol yer almaktadır.
•Tüm vücudun iyi bir şekilde gözlemlenmesi
•Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde güneşe çıkılmaması
•Solaryum ışınlarına maruz kalmamak
•Sigara tüketimini bırakmak
•Alkol tüketimi gerçekleştirmemekCilt kanserinden korunma yolları
arasında en etkili olanlardır. Alanında uzman doktorlar bu maddelere dikkat ederek melanom riskinin en aza indirgenebileceğini belirtmiştir.
Ciltte herhangi bir cilt kanseri belirtisi
görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Erken teşhis melanom tedavisi
açısından oldukça önemlidir.