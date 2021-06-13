Mardin’de 2 öğretmen kazada can verdi

Mardin'in Nusaybin ilçe merkezi Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'a (28) yolda hızla ilerleyen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI



Ağır yaralanan Yıldız ve Basın, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Talihsiz öğretmenler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Yıldız ve Suzan'ın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.











KAZA ANI KAMERADA



Görüntülere göre, yaya şeridinden ilerleyen 2 öğretmenin önünden önce 2 motosikletli geçiyor. Bir süre bekleyen öğretmenlere daha sonra refüje yaklaşıyor ve bu sırada hızla ilerleyen hafif ticari araç onlara çarpıyor.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.









