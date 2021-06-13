Fethiye’de korkutan yangın

Fethiye'de Çatalarık Mahallesi'nde bir kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek verildi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı bilgisi alındı.



ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACAVEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Kacabey:"Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."dedi