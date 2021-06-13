Fethiye’de korkutan yangın

Fethiye’de bir kereste atölyesinde yangın çıktı. İlk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Henüz kontrol altına alınamayan yangının söndürme çalışmaları sürüyor.
Fethiye'de Çatalarık Mahallesi'nde bir kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek verildi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı bilgisi alındı.
ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACAVEY'DEN İLK AÇIKLAMA
Kacabey:"Fethiye'de yerleşim yerlerine yakın atölyede çıkan yangın, ekiplerimizin de karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."dedi