13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. İlk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak için bir takım tedbirler alındı.



TAM KAPANMA SONRASI VAKALAR DÜŞMEYE BAŞLADI



Nisan ayında hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alındı. Kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak gerilemeye başladı. Hızla düşen vaka sayıları kısa sürede 10 binin altına kadar düştü. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayıları da düşüş gösterdi.



1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI



Kapanma kararının etkisiyle veriler ciddi şekilde düşerken, 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Verilerdeki düşüş normalleşme sürecinde de devam etti. Sağlık Bakanlığı 13 Haziran'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...



13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:





