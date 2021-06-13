13 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de görülmüştü. Özellikle geçen ay artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte özellikle geçen ay rekor seviyelere ulaşan vaka sayısı 10 binin altına geriledi. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme adımları atılırken, vakalardaki düşüş bu süreçte de sürdü. Sağlık Bakanlığı 13 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. İlk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, artan vaka ve vefat sayılarını kontrol altına almak için bir takım tedbirler alındı.
TAM KAPANMA SONRASI VAKALAR DÜŞMEYE BAŞLADI
Nisan ayında hızla yükselişe geçen koronavirüs vaka sayıları 60 bine kadar yükselirken, Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanma kararı alındı. Kararın ardından vaka sayıları kademeli olarak gerilemeye başladı. Hızla düşen vaka sayıları kısa sürede 10 binin altına kadar düştü. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayıları da düşüş gösterdi.
1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI
Kapanma kararının etkisiyle veriler ciddi şekilde düşerken, 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Verilerdeki düşüş normalleşme sürecinde de devam etti. Sağlık Bakanlığı 13 Haziran'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU: