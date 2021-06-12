O meslek grubu da aşılanacak!

Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.



Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.



Sağlık Bakanlığı'nca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, 'enabiz.gov.tr' internet sitesinden randevularını alabilecek.



Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinin sağlanmasıyla yeni meslek gruplarının programa dahil edildiğini söylemişti.



GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM SEKTÖRÜ



Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 'Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin' demişti.



BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASI BAŞLADI



Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Dünden itibaren kuaför ve berberlerin de aşılaması başladı.



AVUKATLAR AŞILANIYOR



Yaş kısıtlaması olmaksızın avukatların aşılamasına da dün itibarıyla başladı. Bakan Koca verdiği müjdeyle ' Bu güce güvenin' mesajını verdi.



YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇILARA AŞILAMADA ÖNCELİK



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeşil pasaportlu ihracatçıların da aşılama programında öncelikli gruba dahil edildiğini açıkladı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.



KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELERİN AŞILAMASI BAŞLIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılanmasına başlandığını açıkladı. 'Artık iyice hızlandık' mesajını paylaştı.



YAZ AYLARINDA AŞILAMADA VİTES ARTIRILACAK



1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başladı. 14 Haziran'dan itibaren de 40 yaş üstü kişiler aşı randevularını alabilecek.



Haziran ayında yeni gelecek aşılarla birlikte 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor. Bakan Koca, 'Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz' dedi.



BİONTECH AŞISINI AİLE HEKİMLERİ DE YAPIYOR



BioNTech aşısı bugüne kadar saklama koşulları ve olası yan etkilerine karşın sadece hastanelerde yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde BioNTech aşılarına erişimin kolaylaştığının müjdesini vermişti.



Koca, 'BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz' duyurusunu yapmıştı.