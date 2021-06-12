USD (Alış - Satış) : 8,35 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 10,16 - 10,18
 

O meslek grubu da aşılanacak!

Aşılama programı her geçen gün daha da genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinin sağlanmasıyla yeni meslek gruplarının programa dahil edildiğini söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektöründe çalışan görevli, eğitici ve yöneticilerin randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini açıkladı. Peki hangi meslek gruplarında aşılama süreci başladı? İşte son dakika açıklamaları ve aşıya dahil edilen meslek grupları.

Sağlık / 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:39
O meslek grubu da aşılanacak!

Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik sektörü çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

Ülke genelinde görev yapan 331 bin 491 özel güvenlik görevlisi, 2 bin 248 özel güvenlik şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi yöneticisi ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitim veren 3 bin 339 uzman eğitici öncelikli aşı uygulaması kapsamına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca aşı randevuları tanımlanan özel güvenlik görevlileri, uzman eğiticiler ve yöneticiler, 'enabiz.gov.tr' internet sitesinden randevularını alabilecek.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarikinin sağlanmasıyla yeni meslek gruplarının programa dahil edildiğini söylemişti.

GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM SEKTÖRÜ

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, 'Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin' demişti.

BERBER VE KUAFÖRLERİN DE AŞILANMASI BAŞLADI

Bakan Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlanacağını açıklamıştı. Dünden itibaren kuaför ve berberlerin de aşılaması başladı.

AVUKATLAR AŞILANIYOR

Yaş kısıtlaması olmaksızın avukatların aşılamasına da dün itibarıyla başladı. Bakan Koca verdiği müjdeyle ' Bu güce güvenin' mesajını verdi.

YEŞİL PASAPORTLU İHRACATÇILARA AŞILAMADA ÖNCELİK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeşil pasaportlu ihracatçıların da aşılama programında öncelikli gruba dahil edildiğini açıkladı. Yeşil pasaportlu ihracatçılar, sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELERİN AŞILAMASI BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılanmasına başlandığını açıkladı. 'Artık iyice hızlandık' mesajını paylaştı.

YAZ AYLARINDA AŞILAMADA VİTES ARTIRILACAK

1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başladı. 14 Haziran'dan itibaren de 40 yaş üstü kişiler aşı randevularını alabilecek.

Haziran ayında yeni gelecek aşılarla birlikte 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor. Bakan Koca, 'Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz' dedi.

BİONTECH AŞISINI AİLE HEKİMLERİ DE YAPIYOR

BioNTech aşısı bugüne kadar saklama koşulları ve olası yan etkilerine karşın sadece hastanelerde yapılabiliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde BioNTech aşılarına erişimin kolaylaştığının müjdesini vermişti.

Koca, 'BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz' duyurusunu yapmıştı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement