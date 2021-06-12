İletişim Başkanı Altun'dan 'Libya' paylaşımı

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kritik ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'LİBYA'NIN BİRLİĞİ, BARIŞ VE HUZURU İÇİN KAYDA DEĞER GÖRÜŞMELER YAPTIK'

Bugün Libya 'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık.

Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik.

Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik.