Başkan Erdoğan, yarın Brüksel'e gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak amacıyla 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek.