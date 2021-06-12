Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.



Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.







BARCELONA'YI DEVİRDİ



Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four yarı final maçında CSKA Moskova'yı 89-86 devirdi.



Efes, finalde ise Barcelona'yı 86-81 yenerek Fenerbahçe'den sonra bu başarıya ulaşan 2. Türk takımı oldu ve Avrupa'nın en büyük kupasını aldı.







LİGDE DE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ



Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise Fenerbahçe Beko'yu seride 3-0 yenerek zirveye ulaştı.