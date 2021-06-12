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Bakan Soylu'ya anlamlı hediye!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki Türk bayrağını öpen çocuklar Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan ile bir araya geldi. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:15
Bakan Soylu'ya anlamlı hediye!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'Bayrak size çok yakışıyor... Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah.'

Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda yürüyen Cihan ve Saruhan'ın, İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını öptükleri anlar yer almıştı.

 
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