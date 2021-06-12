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Atina’ya ‘sözünü tut' çağrısı!

Türkiye ile Yunanistan, Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda mutabakata varmıştı. Batı Trakya Türkleri de Atina hükümetine sözünü tutması yönünde çağrı yaptı

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:18
Atina’ya ‘sözünü tut' çağrısı!

Türkiye ve Yunanistan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretinde Kovid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda mutabakata vardı. Batı Trakya Türkleri, Yunanistan hükümetine bir an önce bu konuda sözünü tutması yönünde çağrı yaptı.

Değişim Hareketi (KİNAL) Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya ve Doğu Makedonya bölgeleri özelinde yerel turizmin büyük oranda Türkiye'den gelen turistlere bağlı olduğuna dikkat çekti.

Soydaşlar, testleri negatif olanların iki ülke arasında seyahat edebilmesinin önünü açan anlaşmanın derhal uygulamaya konulmasını talep ediyor.

TÜRKLER ÖNEMLİ

Rodop Milletvekili Ahmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına giriş yasağı ile ticari olmayan yatlara deniz bağlantısı yasağının sürdüğünü belirterek bölge turizmi açısından büyük kayıp olduğunu kaydetti.

Trakya ve Doğu Makedonya bölgelerinde yerel turizmin büyük oranda Türkiye'den gelen turistlere bağlı olduğunu vurgulayan Ahmet, Kipi (Bahçeköy) - İpsala sınır kapısı ile Nimfea (Yanıkköy) - Makaz sınır kapısının önemine işaret etti.

Nimfea (Yanıkköy) - Makaz sınır kapısının altyapı ve dijital bilişim eksikliklerinin hâlâ giderilmediğini hatırlatan Ahmet, bölgenin turistler için tercih sebebi lokasyon olmaktan hızla uzaklaştığını söyledi.

Ahmet, sınır kapılarındaki Kovid test noktalarının da hâlâ sağlık standartlarına uygun birer hizmet birimine dönüştürülemediğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE BEKLENTİSİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Haziran'daki NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile 'pozitif bir gündeme' açık olduklarını bildirdi.

Miçotakis, 'Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız' ifadesini kullandı. Öte yandan TRT Haber'deki detaylara göre Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ı Batı Trakya konusundaki kararları uygulaması için uyardı.

FransaMilletvekiliYunanistanMevlüt ÇavuşoğluRecep Tayyip Erdoğan

 
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