USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,38 - 10,40
 

TUSKON davasında karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması olan TUSKON’a açılan davada karar çıktı. Mahkeme TUSKON’un firari başkanı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanığı “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan genel kurul toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 12:09
TUSKON davasında karar!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, aralarında firari Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu 6 sanığı 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

9 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIM CEZASI

9 sanık ise 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklardan Çetin Pekdemir'e 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan Yüksel Nalbant'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
14 sanığın ise beraatine hükmedildi.

ELEBAŞILAR FİRARİ

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarını ayırdı.



CUMHURBAŞKANINI TEHDİT ETMİŞLERDİ

TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, 'Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek' diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın 'Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis, 'özel belgede sahtecilik' suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılarak, yargılanmaları tamamlanmıştı.

Davanın firari sanıkları elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları da yakalanamadıkları için ayrılmıştı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement