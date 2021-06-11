TUSKON davasında karar!

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Duruşmaya bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, aralarında firari Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu 6 sanığı 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verildi.



9 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIM CEZASI



9 sanık ise 'üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklardan Çetin Pekdemir'e 'örgüte üye olmamakla birlikte yardım' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan Yüksel Nalbant'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

14 sanığın ise beraatine hükmedildi.



ELEBAŞILAR FİRARİ



Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral, genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyalarını ayırdı.







CUMHURBAŞKANINI TEHDİT ETMİŞLERDİ



TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, 'Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek' diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın 'Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis, 'özel belgede sahtecilik' suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılarak, yargılanmaları tamamlanmıştı.



Davanın firari sanıkları elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları da yakalanamadıkları için ayrılmıştı.