Polis memurlarına silahlı saldırı!

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı düzenlendi.



Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı.



2 POLİS YARALI



Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



