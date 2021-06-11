Miyop Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Miyop; gözün gözün yapısınınn normal oranlarından uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememe problemidir. Göze gelen ışınların retinanın üzerine değil önüne odaklanması ile birlikte ortaya çıkar. Günümüzde pek çok kişinin miyop problemi ile karşı karşıya kalması sebebiyle miyop nedir? sorusunu soranların sayısı her geçen gün artmaktadır.





Miyop Belirtileri Nelerdir?



Çocuklarda Miyop Belirtileri Nelerdir?



Miyop Tedavisi Nasıldır?



Miyop Neden Olur?



Miyop Ne Zaman Durur?



Miyop İyileşir mi?



Miyopa İyi Gelen Besinler Nelerdir?



Miyop Baş Ağrısı Yapar mı?



Miyop Testi Nasıl Yapılır?



Miyop Dereceleri Nelerdir?

miyop seviyesine bağlı olarak kişiden kişiye göre değişim gösteren belirtilerdir. Bu durumda miyop belirtileri;•Uzaktaki cisimleri görememe•Gözleri kısarak bakma•Geceleri görme zorluğu•Çok sık göz kırpma•Gözleri sık sık ovalamaarasında yer almaktadır. Ancak uzağı göremeyen herkesin miyop olduğu düşünülmemelidir. Bu belirtilerin birkaçının ortaya çıkması durumunda göz doktoruna başvurulması gerekmektedir.•Sıkça göz kısarak ekrana bakmak•Televizyona yakın oturmaya eğilim gösterme•Uzaktaki nesnelerin fark edilmemesi•Çok fazla göz kırpma•Gözlerin sık ovalanmasıÇocuklardaalanında uzman doktorlar konusunda bu şekilde açıklanmıştır.Miyop sorunu yaşayan kişiler tarafından merak edilen bir diğer konu isekonusudur. Miyop için kalıcı bir çözüm yolu arayan kişilere genellikle lazerle reaktif cerrahi uygulaması gerçekleştirilmektedir. Lazer ameliyatına uygun olmayan kişilere ise özel göz içi lens ameliyatları uygulanmaktadır. Tüm dünyada miyop tedavisi için Lasik PRK yöntemidir.Sorusunu soran kişiler için uzmanlar miyopinin temel sebebinin gözün eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir açıklamasını gerçekleştirmiştir. Miyop; gözün önden arkaya doğru normalden daha uzun olması ya da korneanın kırma gücünün normalden fazla olmasıdır.Miyop problemi ortaya çıkan kişilerSorusunu gündeme getiriyor. Alanında uzman doktorlar uzağı görememe probleminin gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına kadar artacağını belirtiyor. 18 yaşından sonra ise yakın görüşte çeşitli problemler meydana gelebilmektedir.Miyopi genellikle çeşitli tedavi yöntemleriyle etkili bir şekilde düzeltilebilmektedir. Tedavide ele alınan yöntemlersorusunun cevabını belirlemektedir. Düzenli tedavi ve tedavide kullanılan yöntemler tedavi sürecini etkilemektedir.Lutein ve zeaksantin kaynakları olan besinlerinarasında yer almaktadır.•Ispanak•Pazı•Su teresi•Şalgam•Mısır•Yeşil bezelye•Marul•Brokoli•Havuç•KabakOlarak sıralanmaktadır.tüketilerek miyopun tedavi sürecini hızlandırılabilmektedir.Miyop problemi yaşayan kişilerden gelen bir diğer soru isesorusudur. Alanında uzman kişilerin cevaplarına göre miyop problemi yaşayan kişilerde miyop kaynaklı baş ağrısı görülebilmektedir.yaptırmak isteyen kişilerin kesin teşhis koyulması adına doktor kontrolünde test yapılması gerekmektedir. Göz doktorlarıuygulayarak saniyeler içerisinde miyop teşhisi koyabilmektedir.kendi içerisinde pek çok sınıfa ayrılmaktadır. Miyopinin 3 derecenin altında olması ‘hafif miyop' olarak adlandırılırken 3-6 derecenin arasında olması ise ‘orta seviye miyopi' olarak adlandırılmaktadır. 6 derecenin üstünde olması durumunda ise ‘yüksek miyop' adı verilmektedir.miyopi neden olur? Sorularını soran kişilerin miyop belirtileri görmesi durumunda doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Erken teşhis edilen miyop problemi kısa süre içerisinde doğru tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılabilmektedir.