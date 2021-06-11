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Miyop Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Günümüzde teknolojik aletlerin kullanımıyla birlikte pek çok göz problemi ortaya çıkıyor! En yaygın görülen görme bozukluklarından olan miyop ise…

Sağlık / 11 Haziran 2021 Cuma 10:00
Miyop Nedir? Sebepleri Nelerdir?

Miyop; gözün gözün yapısınınn normal oranlarından uzun olmasına bağlı olarak uzağı net görememe problemidir. Göze gelen ışınların retinanın üzerine değil önüne odaklanması ile birlikte ortaya çıkar. Günümüzde pek çok kişinin miyop problemi ile karşı karşıya kalması sebebiyle miyop nedir? sorusunu soranların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Miyop Belirtileri Nelerdir?


Miyop belirtileri miyop seviyesine bağlı olarak kişiden kişiye göre değişim gösteren belirtilerdir. Bu durumda miyop belirtileri;

•Uzaktaki cisimleri görememe

•Gözleri kısarak bakma

•Geceleri görme zorluğu

•Çok sık göz kırpma

•Gözleri sık sık ovalama

Miyopun en yaygın belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak uzağı göremeyen herkesin miyop olduğu düşünülmemelidir. Bu belirtilerin birkaçının ortaya çıkması durumunda göz doktoruna başvurulması gerekmektedir.

Çocuklarda Miyop Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda Miyop Belirtileri Nelerdir?


•Sıkça göz kısarak ekrana bakmak

•Televizyona yakın oturmaya eğilim gösterme

•Uzaktaki nesnelerin fark edilmemesi

•Çok fazla göz kırpma

•Gözlerin sık ovalanması

Çocuklarda miyop belirtileri alanında uzman doktorlar konusunda bu şekilde açıklanmıştır.

Miyop Tedavisi Nasıldır?


Miyop sorunu yaşayan kişiler tarafından merak edilen bir diğer konu ise miyop tedavisi nasıldır konusudur. Miyop için kalıcı bir çözüm yolu arayan kişilere genellikle lazerle reaktif cerrahi uygulaması gerçekleştirilmektedir. Lazer ameliyatına uygun olmayan kişilere ise özel göz içi lens ameliyatları uygulanmaktadır. Tüm dünyada miyop tedavisi için Lasik PRK yöntemidir.

Miyop Neden Olur?


Miyop neden olur? Sorusunu soran kişiler için uzmanlar miyopinin temel sebebinin gözün eksenlerinde meydana gelen uzunluk değişimleridir açıklamasını gerçekleştirmiştir. Miyop; gözün önden arkaya doğru normalden daha uzun olması ya da korneanın kırma gücünün normalden fazla olmasıdır.

Miyop Ne Zaman Durur?


Miyop problemi ortaya çıkan kişiler miyop ne zaman durur? Sorusunu gündeme getiriyor. Alanında uzman doktorlar uzağı görememe probleminin gözün uzamasına bağlı olarak 18 yaşına kadar artacağını belirtiyor. 18 yaşından sonra ise yakın görüşte çeşitli problemler meydana gelebilmektedir.

Miyop İyileşir mi?


Miyopi genellikle çeşitli tedavi yöntemleriyle etkili bir şekilde düzeltilebilmektedir. Tedavide ele alınan yöntemler miyop iyileşir mi sorusunun cevabını belirlemektedir. Düzenli tedavi ve tedavide kullanılan yöntemler tedavi sürecini etkilemektedir.

Miyop Neden Olur?

Miyopa İyi Gelen Besinler Nelerdir?


Lutein ve zeaksantin kaynakları olan besinlerin miyopiye iyi gelen besinler arasında yer almaktadır. Miyopa iyi gelen besinler;

•Ispanak

•Pazı

•Su teresi

•Şalgam

•Mısır

•Yeşil bezelye

•Marul

•Brokoli

•Havuç

•Kabak

Olarak sıralanmaktadır. Miyopa iyi gelen yiyecekler tüketilerek miyopun tedavi sürecini hızlandırılabilmektedir.

Miyop Baş Ağrısı Yapar mı?


Miyop problemi yaşayan kişilerden gelen bir diğer soru ise miyop baş ağrısı yapar mı? sorusudur. Alanında uzman kişilerin cevaplarına göre miyop problemi yaşayan kişilerde miyop kaynaklı baş ağrısı görülebilmektedir.

Miyop Testi Nasıl Yapılır?


Miyop testi yaptırmak isteyen kişilerin kesin teşhis koyulması adına doktor kontrolünde test yapılması gerekmektedir. Göz doktorları miyop testi uygulayarak saniyeler içerisinde miyop teşhisi koyabilmektedir.

Miyop Ne Zaman Durur?

Miyop Dereceleri Nelerdir?


Miyop dereceleri kendi içerisinde pek çok sınıfa ayrılmaktadır. Miyopinin 3 derecenin altında olması ‘hafif miyop' olarak adlandırılırken 3-6 derecenin arasında olması ise ‘orta seviye miyopi' olarak adlandırılmaktadır. 6 derecenin üstünde olması durumunda ise ‘yüksek miyop' adı verilmektedir.

Miyop nedir? miyopi neden olur? Sorularını soran kişilerin miyop belirtileri görmesi durumunda doktor kontrolünden geçmesi gerekmektedir. Erken teşhis edilen miyop problemi kısa süre içerisinde doğru tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılabilmektedir.

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