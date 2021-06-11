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"Enflasyonla mücadele" mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Bu ülkenin refahı için kazanılması gereken bir savaştır" dedi. Elvan, "Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir." şeklinde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Elvan, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız." dedi.

Ekonomi / 11 Haziran 2021 Cuma 10:19

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na iştirak etti.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hem yapısal hem de dönemsel risklerle karşı karşıyayız. Salgın tedarik süreçlerinde tek bir merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını ortaya koydu.

Küresel değer zincirlerinde yeniden şekillenmeye şahit oluyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken ülkemizin ekonomi politikalarımızın temel rotasını belirledik.

SALGINDA MÜCADELE

Erken harekete geçip fırsatını yaratanlar pandeminin kazanını olacak. Salgın desteğinin yıl sonunda 191 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz. 9,5 milyon vatandaşımıza 55 milyar TL destek verildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Fiyat istikrarı ve cari açık da ekonomi politikalarımızın odağında bulunuyor. Enflasyon sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeldir.

Bakanlık olarak enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen ve yönlendirilen ürün ve fiyat politikasını uyumlu bir şekilde uyguluyoruz. Son dönemde üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasında artan makas bizleri oldukça rahatsız ediyor.

Üretici fiyatlarının artışında döviz kuru geçişkenliği ve artan emtia fiyatları rol oynuyor.

Likidite sıkıntısı çeken firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için destek vereceğiz.

Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız.

Lütfi Elvan

 
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