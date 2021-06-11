Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a mesaj!

Başkan Erdoğan, İtalyaile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na yayınladığı mesaj ile destek oldu.



Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. EURO 2020'de bugün Bizim Çocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun.



