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Türkiye aşılamada 32 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 32 milyon 213 bin 119'a ulaştı.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 20:13
Türkiye aşılamada 32 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 10 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 18 milyon 727 bin 608, ikinci doz aşı 13 milyon 485 bin 511 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 213 bin 119 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son 24 saatte 457 bin 454 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 199 bin 759, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 195 bin 757 toplamda 5 milyon 395 bin 516, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 570 bin 665, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 132 bin 896 toplamda 2 milyon 703 bin 561, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 263 bin 610, ikinci doz aşı sayısı 926 bin 472, toplamda 2 milyon 190 bin 82 doz olarak kayıtlara geçti.

 
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