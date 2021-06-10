Terör örgütüne ağır darbe!

Terör örgütü PYD/PKK mensubu üç kişinin, Irak'ın Erbil kentindeki uluslararası havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.



Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, aralarında PYD/PKK'nın sözde Erbil Sorumlusu Mustafa Osman Halil'in de bulunduğu üç kişi Erbil Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkililerinden konuya dair açıklama yapılmadı.