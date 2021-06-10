Taksim'de İBB zabıtasından seyyar satıcıya coplu müdahale

Olay, 6 Haziran'da öğle saatlerinde meydana geldi.



Zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişiye müdahale etti



ZABITA COPLA MÜDAHALE ETTİ

Seyyar satıcı, zabıtaya karşı çıkarken, görevlilerden biri tekme ve elindeki copla ona müdahale etti.



ÇEVİK KUVVET TARAFLARI AYIRDI

Diğer zabıta memurları da devreye girince çıkan arbedeye Taksim Meydanı'ndaki çevik kuvvet polisleri müdahale edip, tarafları ayırdı.



İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



COP İLE MÜDAHALE KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.