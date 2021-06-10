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SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran sözler!

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 18:43
SSB Başkanı'ndan heyecanlandıran sözler!

avunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğiz' dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen ve önceki yıllarda teknoloji meraklılarının uğrak noktalarından biri haline gelen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' kapsamında düzenlenen '2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri' oturumuna katıldı.

'ARTIK UZAYA ERİŞECEK ROKETLERİMİZ VAR'

Burada konuşan Başkan Demir, dünya üzerinde çalışan sistemlerde çeşitli teknolojileri geliştirme konusunda yoğun faaliyet içinde olduklarını söyledi. Demir, 'Bugün artık 'Uzaya erişecek roketlerimiz var' diyebiliyoruz. Genelde uzay çalışmaları, bilimsel, barışçıl ve sivil amaçlarla yürütülen çalışmalar ama kimse şunu inkar edemez. Bütün bu çalışmalar nihayetinde gözlem, haberleşme ve diğer konular başta olmak üzere savunma alanına da ister istemez katkıda bulunur. Bu açıdan Roketsan katı yakıtlı roket motorlarıyla uzaya erişti. 150 kilometreyi aşan bir irtifada, daha da ileri gidebileceğimiz bir irtifa bu. Aynı zamanda artık sistemlerimizi gönderebiliyoruz. Kademeli roket ateşlemeleri yapabiliyoruz. Uzayda yönlendirme yapabiliyoruz' dedi.

2023 yılı sonrasında da uzay yolculuklarının artarak devam edeceğini kaydeden Demir, 'İnşallah kendi özgün haberleşme ve gözlem uydularımızın uzayda olduğu, kendi fırlatma sistemlerimizle uzaya gidebildiğimiz, uzay yolculuğu yapabilecek çeşitli modüllerimizin olduğu bir dünyaya doğru adım adım yürüyeceğiz. Savunma sanayisinde oluşturulan kabiliyet ve teknolojiler bu yolculuğun temel teknoloji alanlarını teşkil edecek' diye konuştu.

Başkan Demir ayrıca uzay yolculuğunun insan kaynağıyla yürüyeceğine, insan kaynağının geliştirilmesi için bilim insanlarının çalışması gerektiğini vurguladı. Demir, konuşmasının ardından fuar alanının gezerek, katılımcılardan bilgi aldı.

İsmail Demir

 
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