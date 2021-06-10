Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş!

Maltepe'den tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesilip ve üzerine yanıcı madde dökülüp yakılarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.







Yaşanan korkunç olay sonrası yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklanarak cezaevine gönderilen Kemal Ayyıldız'ın 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.





