Kurban kesim bedeli belli oldu!

2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi ve yurt dışı için belli oldu.



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bizzat yaptığı açıklamada ücretleri duyurdu. Buna göre; 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olacak.



2021 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ



19 Temmuz Pazartesi (Arefe)



20 Temmuz Salı (Kurban Bayramının 1. Günü)



21 Temmuz Çarşamba (Kurban Bayramının 2. Günü)



22 Temmuz Perşembe (Kurban Bayramının 3. Günü)



23 Temmuz Cuma (Kurban Bayramının 4. Günü)