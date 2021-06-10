İşgaci terör devleti İsrail, Şam Kapısı'nda namaz kılan Filistinlilere coplarla saldırdı!

Bir grup Filistinli, akşam namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kılmak istedi.



İsrail polisi, namaz kılan Filistinlileri önce itekledi, ardından da coplarla saldırdı.



10 KİŞİ YARALANDI



Öte yandan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığını açıkladı.



Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.



ÇOCUKLAR DA GÖZALTINA ALINDI



Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.



Ben-Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.