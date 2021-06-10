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Hayvan koruma kanununda sona yaklaşıldı!

Uzun süredir üzerinde çalışılan hayvanları koruma kanununda sona doğru yaklaşıldı. Kısa süre içinde yasalaşması beklenen kanun teklifinde hayvanlar 'mal' değil 'can' sayılacak, 'süs hayvanları' ifadesi kalkacak. Hayvan hakları kanunuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Meclisimizde kanunlaşma aşamasında" demişti.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 18:10
Hayvan koruma kanununda sona yaklaşıldı!

"Hayvanları koruma kanunu"nda sona doğru yaklaşıldı. 'Can dostlar' için Türkiye'de dünyada bir ilk olacak düzenleme yapılıyor.

Kanun teklifinde diğer ülkelere bakıldığında hayvanlar 'nesne' gibi nitelendirilirken Türkiye'de bu ifade 'can taşıyan varlıklar' olarak değerlendirilecek.

Uzun süredir devam eden çalışmada son aşamaya gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibindeki kanun teklifi Meclisin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi.

BAŞKAN ERDOĞAN: KANUNLAŞMA AŞAMASINDA

Hayvan hakları kanunuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, "Meclisimizde kanunlaşma aşamasında" demişti.

Geniş ve kapsamlı bir çalışma olacağına işaret eden Erdoğan, şunları söylemişti:

"Yasayla ilgili çalışmalarımız oldu. Şu anda da iş Meclisimizde adeta kanunlaşma aşamasında yürüyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında öyle sahneler görülüyor ki insan yıkıma uğruyor. Bizde 15-16 tane var. Nereden kaynaklanıyor bizdeki. Gittiğimiz birçok yerde bana hediye ediliyor. Böyle de bir durum var. Oğlumun aynı şekilde muhabbet kuşları var. Hayvanla olan ilişkimiz bu noktada ileri derecede. AK Parti MKYK'da konuyu görüştük, bu süreci hızlandıralım dedik. İş süratle devam ediyor. İnşallah başaracağız. Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma olarak algılanıyor ama daha geniş bir çalışma olacak."

NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN KOORDİNASYON TOPLANTISI

Başkan Erdoğan'ın Brüksel'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin ardından önümüzdeki hafta ilgili bakanlarla bir koordinasyon toplantısı yapması bekleniyor.

Bu toplantıda 'hayvanları koruma kanunu'nun sahada uygulanabilirliği gözden geçirilecek. Toplantıyla kanun teklifine son şeklinin verileceği tahmin ediliyor.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Kanun teklifi kapsamında birçok düzenleme var. Buna göre, hayvanlar 'mal' değil 'can' sayılacak. Yasadaki 'süs hayvanlar' ifadesi kaldırılacak.

Nüfusu 25 binin altında olan ilçelerde hayvan bakımevi zorunluluğu getirilecek. Hayvana eziyet, işkence, tacizin cezası artırılacak.

Hayvan neslini yok edene 5 yıldan 10 yıla kadar ceza getirilecek. "Pet shop"larda canlı hayvan satışı yapılamayacak, hayvan seçimi kataloglardan seçilecek.

Önümüzdeki hafta kanun teklifinin Meclise gelerek tatilden önce Genel Kuruldan geçirilip yasalaşması bekleniyor.

ABDÜLHAMİT GÜL: GERİ SAYIM BAŞLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, geri sayım sinyalini vermişti.

Bakan Gül sosyal medya hesabından yaptığı ve Bakanlığın bahçesindeki kedilerle çektirdiği fotoğrafların olduğu paylaşımda, "Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı" ifadesini kullanmıştı.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

 
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