Fatih'te korkutan yangın!

Fatih'te, bir otelin sauna kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye gitti.



Şehnameci Sokak'taki bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar dışarı çıkarıldı.









İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.