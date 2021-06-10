USD (Alış - Satış) : 8,58 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,45 - 10,47
 

Dünyaya ihraç edilen İHA’lar için ‘Türkiye yapamaz’ diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı

Tüm dünyanın konuştuğu ve devletlerin satın almak için sıraya girdiği Türk İHA/SİHA’ları için geçmişte “İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur” dendiğinde dalga geçenler, şimdi de Türkiye’nin uçan araç hedefini küçümsedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapıldı.

Siyaset / 10 Haziran 2021 Perşembe 11:21
Dünyaya ihraç edilen İHA’lar için ‘Türkiye yapamaz’ diyerek dalga geçenler şimdi de uçan araba projesini hedef aldı

Ankara'da düzenlenen Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Milletimiz kimin laf ürettiğini, kimin iş ürettiğini çok iyi biliyor. Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye'nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Yani uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz” demişti.

Cumhuriyet gazetesi: Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu

Fuat Oktay'ın bu sözleri, muhalif medya kuruluşları ve isimler tarafından alaya alındı. Cumhuriyet gazetesi, Oktay'ın sözlerine yer vererek “Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu” ifadesini kullandı.



Eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Akşam akşam' notuyla gülme emojisine yer vererek uçan araba projesiyle dalga geçti.



Yıllar önce de İHA/SİHA projeleriyle dalga geçilmişti

Dünya medyasının manşetlerinden düşmeyen ve satın almak için birçok devletin sıraya girdiği Türk İHA/SİHA'ları için Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yıllar önce yaptığı bir konuşmada, 'İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur' demişti. Bayraktar'ın bu sözleri, o zamanlar da dalga konusu yapılmıştı. Aradan geçen yıllar içinde Türkiye, İHA teknolojisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldi.

Selçuk Bayraktar 12 yıl önce bugünleri anlatmış

Milli İHA'mız terörle mücadeleye önemli katkılar sağlarken, Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın 12 yıl önce sarf ettiği sözler bugün yeniden gündeme geldi. 2005 Ekim ayında TAI tesislerinde gerçekleştirilen mini İHA uçuş gösterimi için Türkiye'de bulunan Selçuk Bayraktar başarıyla tamamlanan uçuşların sonrasında yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Selçuk Bayraktar paylaştı: Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' havalandı

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin geleceğine... CEZERİ' ifadelerini kullandı.

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement