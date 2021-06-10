Didim tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! Didim tecavüz soruşturması sil baştan!

Aydın'da kendisine iş istemeye gelen S. T'ye meclis üyesi arkadaşının çiftliğinde alkol ve uyuşturucu vererek tecavüz etmekle suçlanan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaldırıldı. Mağdur kadın S.T'nin avukatı Murat Sultansu'nun ünlü sanatçı Zerrin Özer'den alıntı yaparak Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz kabul edildi.



Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi verdi. Hakim Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı eksik delil toplayarak tamamladığı gerekçesiyle 'kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırdı. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı yeni karar doğrultusunda soruşturmayı genişleterek yeniden ele alacak ve dosyayı Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderecek. Söke Sulh Ceza Hakimliği'nin Başkan Atabay ve diğer şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Atabay ve diğer şüphelilerin Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.







Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay



Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tecavüz soruşturmasında Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında geçtiğimiz günlerde 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıkmıştı. S.T.'nin avukatı Murat Sultansu karar itiraz ederek Söke Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunmuştu. Söke Sulh Ceza Hakimi Ebru Ümüş Çevik yazdığı cevapla adeta Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na hukuk dersi verdi. Hakim Çevik, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eksik delil toplayarak 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdiğini belirterek itirazı haklı buldu.







Didim Belediyesi



SAVCININ GÖREVLERİ SIRALANDI



Hakim Çevik kararında Cumhuriyet Savcısı'nın görevlerini tek tek sıraladı. Hakim Çevik kararında, 'Cumhuriyet Savcısı kamu davası açılmasına yer olup olmadığını araştırır. Cumhuriyet savcısı şüphelinin leh ve aleyhindeki tüm delilleri toplar. Buna göre soruşturma neticesinde Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığı açıkça anlaşılıyor ise veya ihbar veya şikayet soyut ve genel nitelikte ise soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması durumunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir' denildi.