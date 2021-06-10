Çeşme Belediyesi sit alanını çöplüğe çevirdi! Canlı yayında inanılmaz görüntü

İzmir Çeşme'de çevre kirliliği görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sit alanı olduğu bilinen bölgenin Çeşme Belediyesi tarafından yıllardır çöplük olarak kullanıldığı ortaya çıktı.



Çöp dökümünün yasak olduğu bölgede kaçak dökümlerin devam ettiği görüldü. Yangın tehlikesinin de olduğu bölgede canlı yayında Çeşme Belediyesi aracının çöp dökme anı saniye saniye görüntülendi.



Kirliliğin yangını tetiklediği ve zaman zaman yangın görüldüğü bildirildi.