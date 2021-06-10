Başkan Erdoğan, Macron ile görüşecek!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başkan Erdoğan ile NATO zirvesinde görüşeceğini açıkladı.



Macron ve Erdoğan, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.



Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti.



Macron görüş ayrılıklarının devam ettiğini ama bunları konuşarak çözüme kavuşturabilmeyi umut ettiğini aktardı.



