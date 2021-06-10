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Bakan Soylu o ismi kabul etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya'nın Berlin şehrinde, 92 hafta önce, PKK tarafından kaçırılan kızı için evlat nöbeti başlatan Maide Töremiş Aktaş'ı makamında kabul etti.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 19:01
Bakan Soylu o ismi kabul etti!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Almanya Berlin’de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Töremiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu ziyarete ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi.



ALMANYA'DA SÜREN EVLAT NÖBETİ!

Almanya'da, terör örgütü PKK/KCK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde eylemini sürdüren anne Maide Töremiş, yaklaşık iki senedir kızını terör örgütünün elinden kurtarmak ve Alman makamlara sesini duyurmak için mücadele ediyor.

Angela Merkel

 
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