Bakan Koca duyurdu! Onlarda dahil edildi!

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;



Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.



GELECEK PAZARTESİ 40 YAŞ AŞILANACAK



Bakan Koca dün yaptığı açıklamada 40 ve 45 yaş grubunun aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu. 45 yaş aşılaması bugün başlarken, 40 yaş grubu ise gelecek pazartesiden itibaren aşı yaptırabilecek.



AŞI SEFERBERLİĞİNDE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü yaptığı açıklamada her gün yeni bir meslek ve yaş grubunun aşılama seferberliğine dahil edileceğini duyurmuştu.



Bakan Koca salı günkü açıklamasında müzisyenlerin, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin çarşamba itibarıyla aşı olmaya başlayacağını belirtmişti.



Sonraki mesajında da öğretim üyeleri ve üniversite personelinin yine çarşambadan itibaren aşı yaptırabileceğini duyurmuştu.