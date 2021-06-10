USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,38 - 10,40
 

Almanya’da BioNTech-Pfizer hamlesi! 12 yaş üstü çocuklara...!!!

Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi. Öte yandan ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda koronavirüs aşısının kullanımı için FDA'ya başvurdu.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 21:13
Almanya’da BioNTech-Pfizer hamlesi! 12 yaş üstü çocuklara...!!!

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), Kovid-19’u ağır geçirme olasılığından dolayı belirli hastalıkları olan gençlerin ve çocukların BioNTech-Pfizer aşısı olmasını tavsiye etti.

Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği aktarılan açıklamada, ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba da uygulanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu belirli hastalıklar arasında obezite, çeşitli kalp hastalıkları, kronik akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları, Down sendromu ve diyabet sayıldı.

STIKO Başkanı Thomas Mertens, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada bu kararı verirken faydaları ve olası riskleri tartmak gerektiğini belirterek, 12-17 yaşındakilerin Kovid-19 ile ciddi şekilde hastalanma riskinin düşük olduğunu belirtti.

Mertens, Almanya'da bu yaş grubunda sadece 2 ölüm vakası meydana geldiği bilgisini paylaşarak her iki kişide ciddi ön hastalığın bulunduğunu aktardı.
Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.

MODERNA, 12-17 YAŞINDAKİLERE KOVİD-19 AŞISI ONAYI İÇİN FDA'YA BAŞVURDU

Ayrıca ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşısının acil kullanım onayı için federal kuruma gerekli belgelerin teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısından sonra FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabiliyor.

Moderna'dan, 25 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kovid-19’a karşı üzerinde çalışılan aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı belirtilmişti.

Klinik deneylerde 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, öte yandan kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu ifade edilmişti.

FDA, 10 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

Almanya

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement