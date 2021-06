Almanya’da BioNTech-Pfizer hamlesi! 12 yaş üstü çocuklara...!!!

Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), Kovid-19’u ağır geçirme olasılığından dolayı belirli hastalıkları olan gençlerin ve çocukların BioNTech-Pfizer aşısı olmasını tavsiye etti.



Herhangi bir hastalığı olmayan 12-17 yaşındaki çocuk ve gençlerde şu an için aşının uygulanmasının genel olarak önerilmediği aktarılan açıklamada, ancak doktor tavsiyesi sonrasında çocuğun ve ebeveynin isteğiyle aşının bu gruba da uygulanabileceği kaydedildi.



Açıklamada, söz konusu belirli hastalıklar arasında obezite, çeşitli kalp hastalıkları, kronik akciğer ve kronik böbrek rahatsızlıkları, Down sendromu ve diyabet sayıldı.



STIKO Başkanı Thomas Mertens, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada bu kararı verirken faydaları ve olası riskleri tartmak gerektiğini belirterek, 12-17 yaşındakilerin Kovid-19 ile ciddi şekilde hastalanma riskinin düşük olduğunu belirtti.



Mertens, Almanya'da bu yaş grubunda sadece 2 ölüm vakası meydana geldiği bilgisini paylaşarak her iki kişide ciddi ön hastalığın bulunduğunu aktardı.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), mayıs sonunda BioNTech-Pfizer aşının 12-15 yaş grubuna yapılmasını onaylamıştı.



MODERNA, 12-17 YAŞINDAKİLERE KOVİD-19 AŞISI ONAYI İÇİN FDA'YA BAŞVURDU



Ayrıca ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurdu.



Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 12-17 yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 aşısının acil kullanım onayı için federal kuruma gerekli belgelerin teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.



Ülkede Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısından sonra FDA tarafından onaylanan ikinci aşı olan Moderna aşısı, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere uygulanabiliyor.



Moderna'dan, 25 Mayıs’ta yapılan açıklamada, Kovid-19’a karşı üzerinde çalışılan aşının 12-17 yaşlarındaki çocuklarda tam koruma sağladığı belirtilmişti.



Klinik deneylerde 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, öte yandan kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu ifade edilmişti.



FDA, 10 Mayıs'ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.