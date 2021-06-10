2014'te başlayan operasyon sona eriyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden 'Barkhane Operasyonu'nu sona erdireceklerini bildirdi.



'Zamanı geldi. Sahel'deki taahhüdümüzün devamı aynı şekilde olmayacak' diyen Macron, yeni bir uluslararası güç çağrısında bulundu. Macron, Barkhane Operasyonu'nun bir dış operasyon olarak sona erse de bölge ülkelerinden talep edenler ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, bu yeni işbirliğinin yöntemlerinin haziran ayı sonuna kadar bir koalisyon toplantısında belirleneceğini aktardı.



Cumhurbaşkanı Macron, 'Fransa'nın dış operasyonları çerçevesindeki kalıcı mevcudiyeti, devlet ve devlet hizmetlerinin siyasi istikrara dönüşü ve egemen devletlerin seçiminin yerini alamaz' ifadelerini kullandı.



Fransa, Afrika kıtasındaki eski sömürgelerinde etkisini askeri operasyonlarla göstermeye devam ediyor.



BARKHANE OPERASYONU



Fransa tarafından Ağustos 2014'te başlatılan Barkhane operasyonu, terör olaylarının yoğun olduğu Sahel bölgesindeki Burkina Faso, Mali, Moritanya, Nijer, Çad ülkelerini kapsıyor. Barkhane operasyonunda, söz konusu ülkelerle ortaklaşa hareket etme stratejisiyle yaklaşık 3 bin 500 askerle görev yapıyor.