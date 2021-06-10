USD (Alış - Satış) : 8,58 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,45 - 10,47

1 Haftada 3 Kilo Verdiren Mucize Diyet Listesi!

Yaz tatiline sayılı günler kala pek çok kişinin odak noktası kiloları haline geldi. Sizler de hızlı kilo vermek istiyorum diyenlerdenseniz bu şok diyet listesi ile 1 haftada 3 kilo verebilirsiniz. 3 haftada 3 kilo verdiren bu diyet listesini uygulamaya başlayanlar….

KADIN / 10 Haziran 2021 Perşembe 11:47
1 Haftada 3 Kilo Verdiren Mucize Diyet Listesi!

Yaz tatili gelmesiyle birlikte kilo vermek pek çok kişinin ortak noktası haline geldi. Kış aylarında alınan kiloları yaz tatiline sayılı günler kala vermek isteyenlerden gelen nasıl hızlı kilo veririm? Sorusu ise günden güne artıyor. Hızlı kilo vermek istiyorum diyenlerin uygulayabileceği bu şok diyet listesi ile 1 haftada 3 kilo verebilirsiniz. Şok diyetler zararlı mıdır konusunda endişe duyanların bile uyguladığı bu diyet listesinin insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sizler de 1 haftada 3 kilo vermek istiyorum diyenlerdenseniz yaz diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.


1 Haftada 3 Kilo Verdiren Mucize Diyet Listesi!


Kilo Veriden Diyet Listesi Nasıldır?


1.Gün: Kahvaltı

•1 dilim yağsız beyaz peynir

•1 ince dilim tam buğday ekmeği

•5 adet siyah ya da yeşil zeytin

•İstediğiniz kadar domates, salatalık, biber, yeşillik


Öğle Yemeği:

•3 adet yağsız orta boy köfte

•3 yemek kaşığı bulgur pilavı

•1 kase bol yeşillikli salata (Yağsız)


Ara Öğün:

•1 fincan sade Türk kahvesi

Akşam Yemeği:

•1 kase roka salatası

•1 kase çorba

Kilo Vermek İçin Ne Yemeliyiz?


2.Gün: Kahvaltı

•1 adet haşlanmış yumurta

•1 dilim tam buğday ekmeği

•İstediğiniz kadar yeşillik


Öğle Yemeği:

•1 kase çorba

•Yağsız bol yeşilliklisalata


diyet


Ara Öğün:

•1 adet hurma

Akşam Yemeği:

•1 kase çorba

•Haşlanmış havuç, patates


3.Gün Kahvaltı:

•1 adet elma

•1 bardak süt

Öğle Yemeği:

•5 yemek kaşığı sebze yemeği

•1 su bardağı ayran

•1 kase salata

diyet-tarif


Ara öğün:

•2 adet kuru kayısı

Akşam Yemeği:

•1 dilim karpuz

•1 ince dilim ekmek

•1 dilim yağsız peynir


4.Gün: Kahvaltı:


•1 adet haşlanmış yumurta

•2 adet ceviz

•İstediğiniz kadar yeşillik, domates

diyet yemekleri


Öğle Yemeği:

•4 yemek kaşığı mercimek yemeği

•1 kase çorba

Akşam yemeği:

•2 yemek kaşığı bulgur pilavı

•3 adet yağsız köfte

•Haşlanmış sebzeler


5.Gün Kahvaltı:

•1 adet haşlanmış yumurta

•Dilediğiniz kadar domates, yeşillik

•1 ince dilim yağsız peynir

•1 ince dilim tam tahıllı ekmek


köfte-tarifi


Öğle Yemeği:

•1 kase çorba

•1 adet haşlanmış patates

•1 kase yoğurt


Ara Öğün:

•1 fincan sade Türk kahvesi ya da 1 bardak limonlu su

Akşam Yemeği:

•Ton balıklı salata

•1 kase yoğurt

•1 kase çorba


kilo-vermek


6.Gün: Kahvaltı

•1 tane tam tahıllı ekmeğe yapılmış tost

•1 bardak şekersiz çay

Öğle Yemeği:

•1 porsiyon meyve

•1 fincan sade Türk kahvesi

Akşam yemeği:

•1 porsiyon fırında tavuk

•1 kase yoğurt


yulaf-lapasi




7.Gün: Kahvaltı

•1 adet haşlanmış yumurta

•1 fincan şekersiz çay

•Dilediğiniz kadar yeşillik

•Domates

•1 ince dilim peynir

Öğle Yemeği:

•1 kase çorba

•1 kase mevsim salatası

•1 kase yoğurt

Ara Öğün:

•1 bardak yağsız süt

•2 adet kuru kayısı

Akşam Yemeği:

• 1 porsiyon haşlanmış tavuk

•3 kaşık bulgur pilavı


fit görünüm

Kilo Vermek İçin Ne Yapmalıyım?

Sizler de kendinize kilo vermek için ne yapmalıyım? sorusunu soruyorsanız yapmanız gereken tek şey 1 haftada 3 kilo verdiren diyet listesini uygulamak. Uzun süreli diyet listelerinin aksine hızlı kilo verdiren diyet listesi kısa sürede istediğiniz forma kavuşmanızı sağlar.

Şok diyet listesi ile kilo vermek isteyenler için hazırlanan bu yaz diyeti listesi  insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Yaz tatiline sayılı günler kala diyet yemekleri ile sizler de tatilde fit bir görünüm yakalayabilirsiniz. 

Yemek TarifleriDiyet SektörüDiyetisyenDiyet Listesi

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement