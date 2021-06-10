1 Haftada 3 Kilo Verdiren Mucize Diyet Listesi!

Yaz tatili gelmesiyle birlikte kilo vermek pek çok kişinin ortak noktası haline geldi. Kış aylarında alınan kiloları yaz tatiline sayılı günler kala vermek isteyenlerden gelen nasıl hızlı kilo veririm? Sorusu ise günden güne artıyor. Hızlı kilo vermek istiyorum diyenlerin uygulayabileceği bu şok diyet listesi ile 1 haftada 3 kilo verebilirsiniz. Şok diyetler zararlı mıdır konusunda endişe duyanların bile uyguladığı bu diyet listesinin insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sizler de 1 haftada 3 kilo vermek istiyorum diyenlerdenseniz yaz diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.













Kilo Veriden Diyet Listesi Nasıldır?

Kilo Vermek İçin Ne Yemeliyiz?

Kilo Vermek İçin Ne Yapmalıyım?



1.Gün: Kahvaltı•1 dilim yağsız beyaz peynir•1 ince dilim tam buğday ekmeği•5 adet siyah ya da yeşil zeytin•İstediğiniz kadar domates, salatalık, biber, yeşillikÖğle Yemeği:•3 adet yağsız orta boy köfte•3 yemek kaşığı bulgur pilavı•1 kase bol yeşillikli salata (Yağsız)Ara Öğün:•1 fincan sade Türk kahvesiAkşam Yemeği:•1 kase roka salatası•1 kase çorba2.Gün: Kahvaltı•1 adet haşlanmış yumurta•1 dilim tam buğday ekmeği•İstediğiniz kadar yeşillikÖğle Yemeği:•1 kase çorba•Yağsız bol yeşilliklisalataAra Öğün:•1 adet hurmaAkşam Yemeği:•1 kase çorba•Haşlanmış havuç, patates3.Gün Kahvaltı:•1 adet elma•1 bardak sütÖğle Yemeği:•5 yemek kaşığı sebze yemeği•1 su bardağı ayran•1 kase salataAra öğün:•2 adet kuru kayısıAkşam Yemeği:•1 dilim karpuz•1 ince dilim ekmek•1 dilim yağsız peynir4.Gün: Kahvaltı:•1 adet haşlanmış yumurta•2 adet ceviz•İstediğiniz kadar yeşillik, domatesÖğle Yemeği:•4 yemek kaşığı mercimek yemeği•1 kase çorbaAkşam yemeği:•2 yemek kaşığı bulgur pilavı•3 adet yağsız köfte•Haşlanmış sebzeler5.Gün Kahvaltı:•1 adet haşlanmış yumurta•Dilediğiniz kadar domates, yeşillik•1 ince dilim yağsız peynir•1 ince dilim tam tahıllı ekmekÖğle Yemeği:•1 kase çorba•1 adet haşlanmış patates•1 kase yoğurtAra Öğün:•1 fincan sade Türk kahvesi ya da 1 bardak limonlu suAkşam Yemeği:•Ton balıklı salata•1 kase yoğurt•1 kase çorba6.Gün: Kahvaltı•1 tane tam tahıllı ekmeğe yapılmış tost•1 bardak şekersiz çayÖğle Yemeği:•1 porsiyon meyve•1 fincan sade Türk kahvesiAkşam yemeği:•1 porsiyon fırında tavuk•1 kase yoğurt7.Gün: Kahvaltı•1 adet haşlanmış yumurta•1 fincan şekersiz çay•Dilediğiniz kadar yeşillik•Domates•1 ince dilim peynirÖğle Yemeği:•1 kase çorba•1 kase mevsim salatası•1 kase yoğurtAra Öğün:•1 bardak yağsız süt•2 adet kuru kayısıAkşam Yemeği:• 1 porsiyon haşlanmış tavuk•3 kaşık bulgur pilavıSizler de kendinizesorusunu soruyorsanız yapmanız gereken tek şeylistesini uygulamak. Uzun süreli diyet listelerinin aksinekısa sürede istediğiniz forma kavuşmanızı sağlar.isteyenler için hazırlanan buinsan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Yaz tatiline sayılı günler kalaile sizler de tatilde fit bir görünüm yakalayabilirsiniz.