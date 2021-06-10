1 Haftada 3 Kilo Verdiren Mucize Diyet Listesi!

Yaz tatili gelmesiyle birlikte kilo vermek pek çok kişinin ortak noktası haline geldi. Kış aylarında alınan kiloları yaz tatiline sayılı günler kala vermek isteyenlerden gelen nasıl hızlı kilo veririm? Sorusu ise günden güne artıyor. Hızlı kilo vermek istiyorum diyenlerin uygulayabileceği bu şok diyet listesi ile 1 haftada 3 kilo verebilirsiniz. Şok diyetler zararlı mıdır konusunda endişe duyanların bile uyguladığı bu diyet listesinin insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Sizler de 1 haftada 3 kilo vermek istiyorum diyenlerdenseniz yaz diyeti ile fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
Kilo Veriden Diyet Listesi Nasıldır?
1.Gün: Kahvaltı
•1 dilim yağsız beyaz peynir
•1 ince dilim tam buğday ekmeği
•5 adet siyah ya da yeşil zeytin
•İstediğiniz kadar domates, salatalık, biber, yeşillik
Öğle Yemeği:
•3 adet yağsız orta boy köfte
•3 yemek kaşığı bulgur pilavı
•1 kase bol yeşillikli salata (Yağsız)
Ara Öğün:
•1 fincan sade Türk kahvesi
Akşam Yemeği:
•1 kase roka salatası
•1 kase çorba
Kilo Vermek İçin Ne Yemeliyiz?
2.Gün: Kahvaltı
•1 adet haşlanmış yumurta
•1 dilim tam buğday ekmeği
•İstediğiniz kadar yeşillik
Öğle Yemeği:
•1 kase çorba
•Yağsız bol yeşilliklisalata
Ara Öğün:
•1 adet hurma
Akşam Yemeği:
•1 kase çorba
•Haşlanmış havuç, patates
3.Gün Kahvaltı:
•1 adet elma
•1 bardak süt
Öğle Yemeği:
•5 yemek kaşığı sebze yemeği
•1 su bardağı ayran
•1 kase salata
Ara öğün:
•2 adet kuru kayısı
Akşam Yemeği:
•1 dilim karpuz
•1 ince dilim ekmek
•1 dilim yağsız peynir
4.Gün: Kahvaltı:
•1 adet haşlanmış yumurta
•2 adet ceviz
•İstediğiniz kadar yeşillik, domates
Öğle Yemeği:
•4 yemek kaşığı mercimek yemeği
•1 kase çorba
Akşam yemeği:
•2 yemek kaşığı bulgur pilavı
•3 adet yağsız köfte
•Haşlanmış sebzeler
5.Gün Kahvaltı:
•1 adet haşlanmış yumurta
•Dilediğiniz kadar domates, yeşillik
•1 ince dilim yağsız peynir
•1 ince dilim tam tahıllı ekmek
Öğle Yemeği:
•1 kase çorba
•1 adet haşlanmış patates
•1 kase yoğurt
Ara Öğün:
•1 fincan sade Türk kahvesi ya da 1 bardak limonlu su
Akşam Yemeği:
•Ton balıklı salata
•1 kase yoğurt
•1 kase çorba
6.Gün: Kahvaltı
•1 tane tam tahıllı ekmeğe yapılmış tost
•1 bardak şekersiz çay
Öğle Yemeği:
•1 porsiyon meyve
•1 fincan sade Türk kahvesi
Akşam yemeği:
•1 porsiyon fırında tavuk
•1 kase yoğurt
7.Gün: Kahvaltı
•1 adet haşlanmış yumurta
•1 fincan şekersiz çay
•Dilediğiniz kadar yeşillik
•Domates
•1 ince dilim peynir
Öğle Yemeği:
•1 kase çorba
•1 kase mevsim salatası
•1 kase yoğurt
Ara Öğün:
•1 bardak yağsız süt
•2 adet kuru kayısı
Akşam Yemeği:
• 1 porsiyon haşlanmış tavuk
•3 kaşık bulgur pilavı
Kilo Vermek İçin Ne Yapmalıyım?
Sizler de kendinize kilo vermek için ne yapmalıyım?
sorusunu soruyorsanız yapmanız gereken tek şey 1 haftada 3 kilo verdiren diyet
listesini uygulamak. Uzun süreli diyet listelerinin aksine hızlı kilo verdiren diyet listesi
kısa sürede istediğiniz forma kavuşmanızı sağlar.Şok diyet listesi ile kilo vermek
isteyenler için hazırlanan bu yaz diyeti listesi
insan sağlığına herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Yaz tatiline sayılı günler kala diyet yemekleri
ile sizler de tatilde fit bir görünüm yakalayabilirsiniz.