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TOKİ 35 ilde konut ve iş yeri satışa sunacak! 180 aya kadar vade fırsatı: İşte detaylar...

TOKİ, 35 ilde konut ve iş yeri satışa sunacak. Satışa sunulan konutlar yüzde 10,25 veya yüzde 50 peşinat ile 24, 60,120 ve 180 ay, iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Öte yandan; internet üzerinden de teklifler verilebilecek. İşte TOKİ konut ve iş yeri satışının detayları...

Ekonomi / 1 Haziran 2021 Salı 13:06
TOKİ 35 ilde konut ve iş yeri satışa sunacak! 180 aya kadar vade fırsatı: İşte detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'ndan 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerinin satışa sunulacağı bilgisi geldi. TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de 149 konut için, 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de ise 111 iş yeri için müzayede yapılacak.

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

İŞTE SATIŞA SUNULACAK İLLER

Alıcılar, Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa sunulan konutlara, yüzde 10,25 veya yüzde 50 peşinat ile 24, 60,120 ve 180 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgilere, 'www.toki.gov.tr' ile 'www.emlakyonetim.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Giresun


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