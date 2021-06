Rizelilere tehditler savuran provokatör gazeteci Can Ataklı'ya Necmettin Birinci'den tepki!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen dernek ve federasyon temsilcileri, Can Ataklı'nın televizyon programında bir parti genel başkanının Rize ziyaretinde gerçekleşen olayları yorumlarken Rize halkını kapsayacak şekilde ağır hakaretler içeren, ayrıştırıcı ve tahrik edici beyanlarda bulunduğunu öne sürdükleri dilekçelerini savcılığa verdi.



58 dernek ve federasyondan birer üye tarafından verilen dilekçelerde, Ataklı'nın haber verme ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedilerek, hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Ümraniye Rizeliler Birlik Başkanı Necmettin Birinci Rize'nin vatanseverliklte en hassas ve vatan için birçok başbakan, bakan çıkarmış bir il olduğuna değindi. Rizeli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi 20 senede ne kadar geliştirdiğine dikkat çeken Birinci, Can Ataklı'ının Rizeliler için sar ettiği söylere tepki gösterdi. Can Ataklı ve onun gibilerinin kendilerini medeni, bilgili, eğitimli sandıklarını ama aslında Türkiye'nin en cahil kesimi olduğunu söyledi.