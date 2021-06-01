Koca'da flaş aşı açıklaması!

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında aşılama süreci devam ediyor.



Bakanlığın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar da bugünden itibaren randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını olabiliyor.



BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, 'Bu güce güvenin.' ifadesini kullandı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, 'Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin.' dedi.