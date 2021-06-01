Kaçmaya çalışan teröristler paket oldu!

Güvenlik güçleri bir yandan terör örgütleriyle mücadeleye devam ederken bir yandan da yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarını yakalıyor. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si PKK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.
EDİRNE'DEN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLARDI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.