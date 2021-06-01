Kaçmaya çalışan teröristler paket oldu!

Kaçmaya çalışan teröristler paket oldu!

Güvenlik güçleri bir yandan terör örgütleriyle mücadeleye devam ederken bir yandan da yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü mensuplarını yakalıyor. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişinin yakalandığını açıkladı.