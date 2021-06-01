Cinayet davası sonrası Adliye karıştı!

Bakırköy Adliyesinde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davası çıkışında taraflar birbirine girdi. Adliye karşısında bulunan otoparkta çıkan silahlı kavgada iki kişi vurularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.