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Başkan Erdoğan MGK'yı topluyor

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. MGK'nın gündemi oldukça yoğun. Toplantıda, Pençe operasyonlarındaki son durum, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege, Libya, Suriye konuları ele alınacak. Bunun yanı sıra DEAŞ, PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelede gelinen son nokta ve bundan sonra atılacak önemli adımlar değerlendirilecek.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 10:58
Başkan Erdoğan MGK'yı topluyor

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.

Yılın üçüncü toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere çeşitli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının, toplantının önemli gündem maddelerinden olacağı tahmin ediliyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetler ile Libya'daki son durum ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda ele alınması öngörülüyor.


Toplantıda, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de masaya yatırılarak Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Brüksel'de 14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Mehmetçiğin NATO'daki görevlerinin de masadaki konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.

AzerbaycanLibyaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan


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