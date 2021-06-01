Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu aday olacak mı? sorusunu yanıtladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olacak mı sorusuna da cevap verdi.



BİZİM SAHADA BÖYLE BİR TARTIŞMA YOK!



Erdoğan konuyla ilgili; Bizim sahada böyle bir tartışma adım yok. Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde karar belli. Öbür tarafta MHP'de de Bahçeli bu konuda kararlarını başından itibaren açıkladı. Bizim bu dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ilgilendirmiyor.' cevabını verdi.