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Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan Sinovac aşısı ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 19:17
Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.



DSÖ ONAYLADI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, üretildiği tesislerde yapılan denetimler de dahil Sinovac aşısına yönelik örgütün yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı belirtildi.

"DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Kovid-19 aşısını acil kullanım için onayladı." denilen açıklamada, böylelikle, bu aşıyı kullanan ülkelere ve diğer paydaşlara Sinovac aşısının etkinliği ve üretimi için uluslararası standartları karşıladığına dair güvence verildiği vurgulandı.

Açıklamada, Sinovac'ın inaktif bir aşı olduğu ve kolayca depolanması nedeniyle çok kolayca uygulanabildiğinin altı çizildi.


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