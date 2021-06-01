Ankara'da kritik görüşme! Ortak basın açıklaması!

Gürcistan Başbakanı Garibashvili, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi! Başkan Erdoğan, Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.



İKİ LİDERİN PROGRAMI



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladığı Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili ile baş başa görüştü.



ORTAK BASIN TOPLANTISI



Heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Garibashvili ortak basın toplantısı düzenliyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacminde artık hedefimiz 3 milyar dolar. Buna göre çalışacağız.



Ayrıntılar gelecek...!!!