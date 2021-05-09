MSB'den flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, 'TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' açıklamasında bulundu.
'BAŞARILI HAVA HAREKATI'
Milli Savunma Bakanlığı, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' dedi.