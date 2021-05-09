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FETÖ’nün yargı imamı yakalandı!

FETÖ’nün hakim savcı evleri imamlarından Numan Koç İstanbul’da Gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli 28 örgütçünün ismini verdi.

Güncel / 9 Mayıs 2021 Pazar 14:47
FETÖ’nün yargı imamı yakalandı!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Numan Koç isimli şahıs Esenyurt ilçesinde saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın yakalandığı Gaybubet evinde yapılan aramada 2 adet sahte kimlik ile 1 adet cep telefonu, 1100 Türk Lirası ve 2000 ABD doları ele geçirildi.

Şüphelinin BYlock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait dershanelerde SGK kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında daha önce alınan itirafçılar tarafından verilen; 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları İstanbul Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiğine ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren mahrem imam olarak faaliyet gösterdiğine dair 12 farklı beyanın bulunduğu tespit edildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre Numan Koç, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek istediğini belirtti. Bunun üzerine alınan ifadesinde; Örgüt ile ilk olarak 2006 yılında tanıştığını, Örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında örgütün sözde Ümraniye Bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığını ve bu zaman zarfında ev imamlığı da dahil olmak üzere görevler aldığını belirtti. Şüpheli, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye İlçesinde bulunan Hakim-Savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam olarak faaliyet göstermeye başladığını, bu evlerde sınava hazırlanacak öğrencilerin üniversite yıllarında örgütün yurt ve evlerinde kalmış olan hukuk fakültesi mezunu şahıslardan seçildiğini, hakim savcı sınavı çalışma evlerine il dışından da dahil olmak örgüte müzahir öğrencilerin getirildiğini, 2013-2014 yıllarında yapılan adli-idari yargı sınavına hazırlanılan Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinden sorumlu olduğunu kaydetti.

Şüpheli şahıs, 28 örgütçüyü teşhis etti.

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