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AK Parti’de yerli aşı seferberliği!

Yerli aşı için AK Parti de seferber oldu. AK Partili bazı milletvekilleri, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Faz 3 çalışmaları için gönüllü oldu. Sonuçlar olumlu gelirse aşı için onay verilebilecek

Güncel / 9 Mayıs 2021 Pazar 09:54
AK Parti’de yerli aşı seferberliği!

Türkiye kendi Kovid 19 aşısını geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Değişik kurumlar farklı yöntemler ile aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar içinde Erciyes Üniversitesi'nin aşısı ön plana geçti. Faz 2 çalışmaları başarı ile tamamladı.

Bu hafta içinde Faz 3'e geçilecek ve binlerce gönüllü üzerinde denenecek. Kapsamlı bir çalışma olması için süreç bakanlık tarafından yürütülecek. Aşılama işlemleri Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerinde yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz 3 çalışmalarının sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Faz 3'te en az 10 bin gönüllüye aşılama yapılıp sonuçların takip edilmesi bekleniyor.

VEKİLLER DE SEFERBER OLDU

Yerli aşı için AK Parti'de seferber oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı için gönüllü olmak istediğini Sağlık Bakanlığı'na iletti.

Güler, aşı hakkı bulunduğu halde gönüllü olacağı için bunu yaptırmadı. Güler'in yanı sıra bazı milletvekillerinin de aşı gönüllüsü olmayı planladığı bildirildi.

Ak PartiMilletvekili

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