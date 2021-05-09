9 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı!

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Vaka ve vefat sayılarının ciddi şekilde artış göstermesinin ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girildi. Sürecin başlamasının ardından vaka sayıları kademeli olarak 20 binin altına kadar geriledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısındaki hedeflerinin 5 bin olduğunu aktarırken, Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte tablodaki güncel durum...
Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde artış göstermişti. Koronavirüs vaka sayısı 60 binlere kadar çıkarken, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
TAM KAPANMA İŞE YARADI
Rekor seviylerini gören koronavirüs verileri sonrası Türkiye'de 29 Nisan tarihinde tam kapanma sürecine girildi. Tam kapanmanın ardından vaka ve vefat sayıları ciddi bir şekilde düşerken, vaka sayıları 20 binin altına kadar indi.
Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 9 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
9 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ: