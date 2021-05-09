9 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı!

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. Vaka ve vefat sayılarının ciddi şekilde artış göstermesinin ardından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine girildi. Sürecin başlamasının ardından vaka sayıları kademeli olarak 20 binin altına kadar geriledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan vaka sayısındaki hedeflerinin 5 bin olduğunu aktarırken, Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte tablodaki güncel durum...