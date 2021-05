Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Kudüs'te İsrail tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.



MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İsrail'in Ramazan ayında saldırganlığını artırdığını söyleyen Çavuşoğlu, Filistinlilerin koronavirüs bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya girmelerinin engellenmek istendiğini söyledi.



İsrail'in iki devletli çözümü kullandığını söyleyen Çavuşoğlu önümüzdeki günlerde bu provokasyonların devam edeceğini söyledi. Bu saldırıya Yahudilerin de ses çıkarması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, insan haklarından bahsedenlerin İsrail'e dur demesi gerektiğini ifade etti.



Suudi Arabistan ile yapılan görüşmede Filistin meselesinin de konuşulacağını söyleyen Çavuşoğlu, Mısır ile yakınlaşma Filistin davasına olumlu yansıyacağını da söyledi.



İSRAİL'İN NASIL ŞIMARTILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar diyen Bakan Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi. ABD'nin Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse ve İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırının da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.



İBRAHİM KALIN'IN AÇIKLAMALARI



"SALDIRILARI ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Kalın, "Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu kademeli sistematik İsrail saldırıları ilk defa olmuyor. Ve işgalci İsrail güçlerinin Ramazan orucunu ve Mescid-i Aksa'yı dahi hiçe sayan, hiçbir kutsala saygısı olmayan tavrını oraya koyan bir durumla karşı karşıyayız. Filistin halkı yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye olarak Filistin'in haklı davasında yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Saldırıları şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.



"BATI DÜNYASI BU DURUMDAN UTANÇ DUYMALI"

Kalın, "Batı dünyası yaşanan bu durumdan utanç duymalı" sözleriyle İsrail'in uyguladığı insanlık dışı tavra tepki gösterdi.



"İŞGALCİ BİR GRUP VATİKAN'A SALDIRSAYDI..."

"Dünyanın bir başka yerinde bir başka dinin kutsal mekanına böyle bir saldırı olsaydı acaba dünya kamuoyu ne derdi? diyen Kalın, "İşgalci bir grup Vatikan'a saldırsaydı dünya kamuoyu nasıl tepki verirdi? Bu yaşananları ibretle izliyoruz. Bunun hesabını soracağız. Cumhurbaşkanımızın net bir ifadesi var 'Kudüs kırmızı çizgimizdir.' bu bizim duruşumuzdur" ifadelerini kullandı.



İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

İslam dünyasına çağrıda bulunan Kalın, "İsrail'e saldırıları durdurması için ortak tavır alınmalı" dedi.



ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

İSRAİL HER RAMAZAN BİR KAOS PLANI HAZIRLIYOR

Her Ramazan ayında aynı şeylerin olduğunu söyleyen Çelik, İsrail hükümetinin her Ramazan ayı için bir kaos planı hazırladığını ifade etti. Ramazan ayı başladığında uyarılarını yaptıklarını belirten Çelik, bu noktaya bir anda gelinmediğini ifade etti.



ŞİDDET İSRAİL HİMAYESİNDE

Birkaç gün öncesinde iftar yapanlara saldırıldığını belirten Çelik, Filistinlilerin evlerinden atıldığı söyledi. Filistinlilere karşı şiddetin yükseltildiğini belirten Çelik, şiddeti İsrail'in himaye ettiğini söyledi.



"EN ACI ZAMANDA..."

Olaylar olmadan İsrail'in böyle bir adım attığını belirten Çelik, İsrail'in bir provokasyon içinde olduğunu ifade etti. Çelik, en acı zamanda saldırganı koruyanların, 53 tane yaralı Filistinliyi görmediğini söyledi.



MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün uluslararası olarak belirlendiğini söyleyen Çelik, dünyanın bu duruma neden sessiz kaldığını sordu.



YAHUDİLER KIŞKIRTILDI

Yahudilerin kışkırtıldığını söyleyen Çelik, Mescid-i Aksa'nın duvarlarında kurşun deliklerini gördüklerini söyledi. Barış ortamından bahsetmenin şu durumda mümkün olmadığını söyleyen Çelik, ABD'nin elçiliğini taşıması sonrasında bu durumu İsrail'in saldırılarını rahatlattığını söyledi.

BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



"Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz" diyen Çelik, İsrail'in provokasyon çıkarmak için planlı hareket ettiğini ifade etti. Çelik ayrıca, İsrail'in her türlü kutsalı çiğnediğini söyledi.



FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugüne kadar Filistinlilerin yanında olduklarını ve bundan sonrada yanlarında olacaklarını söyledi. Bu olayın BM Genel Kuruluna taşınacağını söyleyen Oktay, "biz bu konuda gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.



Oktay ayrıca bu işgalin ve yeni yerleşim yerlerine yönelik yapılan saldırıların her zaman karşısında duracaklarını söyledi.